Seguranças usam “escudo” para proteger Bolsonaro de atentados

Divulgação

Seguranças do presidente Jair Bolsonaro fizeram neste domingo (23.fev.2020) uma ação para evitar que ele sofresse atentados, como a facada durante a campanha presidencial de 2018. Ao subir no carro e ser festejado por apoiadores que o cercavam em Praia Grande, litoral de São Paulo, o presidente teve o tronco “blindado”.

Os agentes usaram uma espécie de “pasta” para evitar que Bolsonaro pudesse ser atingido por objetos cortantes. São placas de proteção à prova de balas –as mesmas usadas nos coletes– que funcionam como “escudos”.

A ação pode ser percebida durante transmissão ao vivo pelas redes sociais do presidente, que passa o recesso de Carnaval no litoral paulista. Eis o vídeo (40seg):

Os “escudos” têm sido usados com frequência para proteger Bolsonaro. No dia 4 de dezembro, quando o presidente foi à Feira dos Importados –popularmente conhecida como “Feira do Paraguai”– os seguranças também usaram as placas de proteção.

O Poder360 pediu mais informações ao Palácio do Planalto e aguarda resposta.