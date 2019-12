SD quer ex-prefeito ou empresário da comunicação na disputa

Membro do diretório nacional do Solidariedade (SD), o deputado federal Leonardo Albuquerque revelou que a sigla fez convites para o empresário da Comunicação Dorileo Leal e ao ex-prefeito de Cuiabá Roberto França para se filiarem e disputarem o comando da Capital nas eleições de 2020.

Segundo Albuquerque, a intenção é que o partido forme uma terceira via, disputando contra a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) e o nome que será lançado pelo grupo do governador Mauro Mendes (DEM).

“O SD está tentando se articular para ter uma candidatura própria em Cuiabá. Fizemos o convite a alguns nomes e estamos aguardando o início do ano que vem. Mantemos essa esperança de ter um nome próprio”, disse ele ao MidiaNews.

“Convidamos o Roberto França e o Dorileo. O Roberto estava conversando com o PSB e DEM lá atrás. Mas paralisou essas conversas há algum tempo. Tem chance de o Roberto vir. O Dorileo também é um bom nome e já conversamos com ele. São bons nomes que se colocaram à disposição. Estamos aguardando”, acrescentou.

Para o deputado, ambos têm chances de construírem uma candidatura forte, capaz de chegar ao segundo turno.

A intenção é que o partido obtenha uma resposta até março do ano que vem, de modo a começar a preparar o programa de governo.

“Os dois são bons nomes para a disputa. Mas a população é que tem que fazer a avaliação. Cuiabá precisa ter uma boa administração, porque é a mãe de todo o Estado”, afirmou.

Boa avaliação, mesmo com paletó

Apesar de defender candidatura própria, Leonardo Albuquerque elogiou a gestão do prefeito Emanuel.

Para ele, o emedebista resgatou uma Cuiabá tradicional e está fazendo uma série de entregas. Entretanto, citou que o vídeo em que o prefeito aparece recebendo maços de dinheiro irá pesar com ele.

Emanuel aparece em um vídeo gravado pelo ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa, Silvio Correa. Segundo o ex-assessor, o dinheiro seria de um mensalinho que o ex-governador dava a todos os deputados estaduais da época. Emanuel, entretanto, nega e diz que o vídeo está fora de contexto.

“O Emanuel está fazendo o seu trabalho, sim. Isso é inegável. Aquela Cuiabá que eu conheço, de criança, com praças, arborização, com o orgulho cuiabano, teve essa retomada. Mas a Capital precisa sempre mais. Capital é a mãe e ela estando bem, os filhos também estarão”, disse o deputado.

“E qualquer político que tenha indícios, suspeitas e processos efetivamente, terá dificuldade. A população está intolerante com a política. Mas a Justiça está aí para julgar essa questão. Acho que a demora de resposta judicial vai acabar cometendo algumas injustiças, em alguns casos. Mas cada um terá que passar por seus desafios. E esse vai ser um”, completou.