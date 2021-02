São Paulo terá toda a população vacinada até o fim do ano, diz Doria

Com as vacinas CoronaVac e de Oxford

Divulgação

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta 3ª feira (2.fev.2021) que toda a população do Estado “será vacinada até o fim do ano”. A declaração foi feita em entrevista ao UOL.

“Até o final do ano, sim. Vamos seguir o Plano Nacional de Imunização. E onde o plano nacional não atuar, o plano estadual vai. Por que a exclusão dos quilombolas? Só por que são negros, são pobres, não podem bajular o presidente Jair Bolsonaro?”, disse Doria.

Assim como todos os Estados do país, São Paulo está imunizando a população com doses da CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, e da vacina de AstraZeneca/Oxford. O Estado recebeu mais de 500.000 doses do imunizante desenvolvido pela universidade britânica.

As duas vacinas exigem a imunização em duas doses. Sobre o risco de faltarem doses para a 2ª aplicação das vacinas, Doria disse que o Estado de São Paulo não enfrentará esse problema. “Aqui não há risco. Teremos a 2ª dose para todos que tomaram a 1ª”, afirmou.

São Paulo foi o 1º Estado a iniciar a imunização contra a covid-19 no Brasil, em 17 de janeiro, no mesmo dia em que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso emergencial da CoronaVac e da AstraZeneca/Oxford. Os primeiros a serem imunizados foram os profissionais de saúde que atuam na linha de frente.

A 1ª pessoa a tomar a CoronaVac no Brasil foi a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que trabalha na UTI (unidade de terapia intensiva) do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo.

PEDE MAIS VACINAS AO GOVERNO

Na entrevista, Doria cobrou do governo do presidente Jair Bolsonaro investimento na aquisição de mais vacinas. Para o governador, a administração federal “errou feio” ao apostar em um único imunizante, o da AstraZeneca/Oxford. Para o tucano, o Instituto Butantan é quem está “sustentando” a vacinação até agora no país.

“Nós precisamos que o governo federal forneça mais vacinas”, declarou. “O governo federal errou, e errou feio, ao escolher uma vacina. Hoje, o que sustenta o programa nacional é a vacina do Butantan, que chegou a ser proibida pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse é o enfrentamento. Precisamos de mais vacinas“, afirmou.

Para Doria, Bolsonaro contribuiu para que houvesse atraso no início da campanha de imunização no país. O governador ainda acusou o governo federal de “sabotagem” ao resistir a aceitar a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac e pelo Instituto Butantan e ao interferir na decisão da Anvisa de aprovar o imunizante.

Indagado se considera que o presidente pode ser chamado de “genocida“, Doria afirmou que Bolsonaro está “caminhando” para ser classificado assim. “Não por mim, mas pela ciência e por tribunais internacionais“, declarou.

VACINAS NO SUS X CLÍNICAS PARTICULARES

O governador de São Paulo defendeu que a prioridade no recebimento das vacinas contra a covid-19 deve ser do SUS (Sistema Único de Saúde), e não das clínicas particulares.

“Prioridade é o SUS. Nós temos que vacinar todos os brasileiros, e gratuitamente. As clínicas particulares só deveriam ter vacina após o SUS”, disse. O governador afirmou, ainda, que “privilegiar os ricos não é correto”.

Um dos primeiros governadores a decretar quarentena, em março de 2020, Doria declarou que recebe “ameaças” desde então. Disse, no entanto, que não tem medo.

“Mortos não consomem, não vão a restaurantes, não fazem compras. Nós precisamos preservar a vida. Você não pode ser um agente homicida. Não tenho medo de intimidação, cara feia e ameaças. Recebo ameaças desde que decretamos a 1ª quarentena em São Paulo”, afirmou o governador.