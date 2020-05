Reino Unido ultrapassa Itália e lidera em número de mortos

O Reino Unido ultrapassou a Itália e já contabiliza o maior número de mortes por conta do coronavírus. De acordo com o Mirror, novos dados mostram que houve 29.648 mortes de Covid-19 na Inglaterra e no País de Gales desde de o dia 24 de abril, acima do número atual de 29.079 na Itália.

Em 24 de abril, o Departamento de Saúde registrou 21.399 mortes, o NHS England registrou 19.033 e o Public Health Wales registrou 848. Os quase novos 10 mil óbitos somados elevam os números anteriores em 35%.

O número de mortes em residências também aumentou cerca de 36%

O relatório também revelou que este é o segundo maior número total de óbitos semanais registrado na Inglaterra e no País de Gales, 11,539 a mais que a média de cinco anos.

O número de mortes em residências também aumentou cerca de 36% chegando a 6.391 relatos de óbitos em casas de repousos relatadas pelos prestadores de cuidados na Inglaterra à Comissão de Qualidade de Assistência até 1º de maio.