PT possui 42 pré-candidatos à Câmara de Cuiabá

O Partido dos Trabalhadores (PT) tem avançado nas discussões para as eleições municipais, que ocorre dia 4 de outubro, e já possui cerca de 42 pré-candidatos à vereador em Cuiabá, além do juiz Julier Sebastião para a prefeitura da capital. A informação foi confirmada pelo presidente do diretório municipal, Bob Almeida.

“Hoje nós temos 42 pré-candidatos à vereador pelo PT. Ao longo do caminho, um ou outro desiste, mas é isso. Nós já temos um número bom de candidatos e queremos ter um número acima do mínimo necessário, que são 11 mulheres. Queremos mulheres que sejam candidatas de verdade, e não apenas laranjas”, afirmou o presidente.

O diretório pretende fazer uma plenária com os filiados no dia 14 de março (sábado) para discutir o pleito. O processo de oficialização dos pré-candidatos, de acordo com o regulamento da Executiva Nacional da sigla, foi iniciado no dia 10 de fevereiro e pode se estender até o dia 5 de julho.

Atualmente, o partido não possui nenhum parlamentar eleito na Câmara. Contudo, em entrevista ao Muvuca Popular, Bob afirmou o diretório pretende eleger pelo menos 3 vereadores.

“Nós vamos ter chapa completa, estamos na expectativa de eleger cerca de 2 a 3 vereadores para colocar diversidade na Câmara. O PT vai ter uma chapa muito plural, bem diversificada, com representantes de movimentos sindicais, de 3 a 4 pessoas representando a juventude, e do movimento LGBT”, declarou.

Ainda no dia 14 de março, a legenda irá realizar um ato de filiação aos interessados em ingressar no partido, que serão recepcionados no diretório municipal. Um dos pré-requisitos para a disputa da eleição pelo PT é estar filiado ao partido até o dia 4 de abril deste ano.