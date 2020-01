Os virgens, escreve Marcelo Tognozzi

Sérgio Lima/Drive/Poder360

Passava das 7 da noite da segunda-feira, 29 de outubro de 1945, quando três caminhões do Exército saíram do prédio do Ministério da Guerra, vizinho à Central do Brasil no centro do Rio, e rumaram para o Palácio do Catete. Pouco depois, o ministro da Guerra, general Pedro Aurélio de Gois Monteiro, punha o ponto final na articulação que tirou Getúlio Vargas da Presidência da República e o substituiu pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares.

Muitos rotulam de golpe a queda de Getúlio, mas na realidade aconteceu um grande acordo político-militar. O ex-presidente não sofreu qualquer sanção e ainda pôde disputar e ganhar uma cadeira para o Senado na eleição de 2 de dezembro. O Brasil passou uma aparente rearrumação geral. Digo aparente, porque fruto de uma inspiração lampedusiana (Tomazo di Lampedusa, O Leopardo publicado em 1956): algo tinha de mudar para as coisas continuarem iguais. E Getúlio mudou para sua fazenda Itu, no Rio Grande.

De longe, venceu a eleição apoiando o general Eurico Gaspar Dutra, seu ex-ministro da Guerra, virgem de urna e de campanha, eleito pelo PSD com 55,39% dos votos, deixando na poeira seu principal adversário, o brigadeiro Eduardo Gomes da UDN. Gomes era um animal político. Articulado, sobrevivente do movimento dos 18 do Forte e tenentista –um rebelde profissional. Getúlio apostou num virgem sem traquejo político, metódico, militar profissional, honesto e carola. Com Dutra no poder o Brasil ficou sem os cassinos e sem o Partido Comunista.

O ano de 1945 significou o início de uma era de confronto na política brasileira. Os profissionais retomaram o protagonismo com a eleição de Getúlio em 1950 e a de JK em 1955. Este último foi o melhor exemplo de político profissional capaz de construir não apenas uma candidatura vitoriosa, mas uma coalisão de centro que o permitiu governar e, principalmente, realizar. Juscelino jogou água na fervura do confronto, amornou o explosivo Carlos Lacerda e soube como poucos trabalhar com o Congresso. Uma nova era de confronto só viria 19 anos depois com o movimento armado de 1964.

Neste século 21, o mensalão de 2005 mergulhou o Brasil cada vez mais fundo no confronto. Desta vez as armas foram substituídas pelas redes sociais e os smartphones. Em 2010 Lula repetiu Getúlio e lançou Dilma, virgem de urna e zero traquejo político, e venceu a eleição. Em 2014, Dilma já tinha perdido qualquer vestígio de virgindade.

Acumulava um deficit crescente nas relações com os políticos, aliados ou não. Seu impeachment seria uma questão de tempo, pela perspectiva negativa representada por seu governo conforme registro primoroso dos jornalistas João Borges, Claudia Safatle e Ribamar Oliveira no livro Anatomia de um Desastre. O impeachment serviu para acirrar ainda mais o confronto.

A eleição de Bolsonaro aconteceu num momento de esfacelamento do centro, da esquerda e da direita provocado pela Lava Jato. Ele soube trabalhar com inteligência o interior, o voto chapéu de palha, onde estão concentrados 90 milhões de votos, a maioria conservadores e anti-Lula e PT. Outros 55 milhões de votos estão em cidades com 200 mil eleitores ou mais, informa do TSE, e são disputados por progressistas, conservadores, gente de todo tipo e viés ideológico.

Eleito, Bolsonaro deu continuidade ao confronto político, tirou muita gente da zona de conforto, incomodou outro tanto, especialmente a grande mídia, acostumada a mamar nas tetas do setor público e a não prestar contas dos seus atos a ninguém, nem ao mercado, nem aos consumidores.

Faltando quase 4 anos para a eleição de 2022 a grande mídia e próceres da Faria Lima decidiram apostar em dois virgens de urnas: Sergio Moro e Luciano Huck. Querem testar qual dois será o anti-Lula da vez. Um Lula que em 2022 será um veterano de 77 anos.

Moro saiu da Lava Jato para o Ministério da Justiça. Tem apanhado um bocado nas negociações com o Congresso, está aprendendo que não basta querer; é preciso trabalhar para que os outros também queiram. Tudo que precisava era ter ao seu lado alguém como Thales Ramalho (1923-2004) que, mesmo cadeirante, era capaz como ninguém de driblar, dar passes e colocar seus aliados na cara do gol –que o diga o ex-presidente Sarney. Para azar de Moro, seu coach é o senador Álvaro Dias, cacique do Podemos e 8º colocado no pleito de 2018.

Já Huck é um homem do entretenimento, alguém muito mais lampedusiano que Moro, por suas ligações com o mundo dos negócios e o Grupo Globo. Seu principal mentor é o ex-presidente Fernando Henrique, um homem de 87 anos incensado e exibido como uma espécie de museu de grandes novidades. Também é influenciado por Roberto Freire, eterno cacique do PCB e PPS, hoje rebatizado Cidadania, um mestre em mudar para que deixar tudo como está e há 30 anos foi novidade como candidato comunista a presidente. O último homem de entretenimento que sonhou ocupar a cadeira de presidente foi Silvio Santos. Deu com os burros n’água.

Os movimentos de Moro e Huck merecem ser acompanhados de perto e com lupa, porque refletem uma campanha pela sucessão de Bolsonaro iniciada no dia seguinte ao da sua eleição. Nos próximos 3 anos veremos esta campanha ficar cada vez mais nervosa e estressante com Moro, Huck e outros atores político tentando ocupar mais espaços. Será a mais longa campanha eleitoral desde a redemocratização de 1985.