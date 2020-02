Nos EUA, Eduardo Bolsonaro relaciona queda de homicídios a liberação das armas

Divulgação

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse que as medidas que facilitaram a compra de armas –instituídas no 1º ano do governo de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro– impactaram na queda de 19% no índice de assassinatos no Brasil em 2018. Eduardo falou neste sábado (29.fev.2020), em 1 painel no evento conservador CPAC (Conservative Political Action Conference), nos Estados Unidos.

“Eu não sei se alguém aqui é contra o controle de armas, eu não sei, mas eu sou 100% contra. (…) Por exemplo, na Venezuela eles têm 1 forte controle de armas desde 2012, e hoje o que você pode fazer para lutar contra uma ‘narcoditadura’ tal qual a do Nicolás Maduro?”, disse.

“No Brasil, também temos 1 forte controle de armas desde 2003. Depois disso, vimos os índices de homicídios subirem, mas depois do 1º ano de Jair Bolsonaro, agora com as novas regulamentações é mais fácil para os brasileiros comprarem uma arma, mesmo que para tê-la em casa. E o que a gente vê? O número de homicídios caiu 20% (na verdade, foi 19%)”, completou.

Eduardo referia-se ao Estatuto do Desarmamento, publicado em dezembro de 2003. De fato, o número de homicídios não caiu quando a lei passou a vigorar, mas estudos mostram que a taxa de crescimento de mortes violentas desacelerou a partir de 2004. Se de 1996 a 2003 a média de crescimento anual dos homicídios era de 2,22% ao ano, de 2004 em diante o aumento caiu para 0,29%, segundo dados do Datasus.

Não houve, portanto, queda bruta do número de assassinatos no país. Essa diminuição real começou em 2018, ainda no governo do ex-presidente Michel Temer, quando houve uma queda de 13% em relação a 2017. Já em 2019, 1º ano do governo de Bolsonaro, foi registrada uma diminuição ainda maior: 19%.

“Então, não acredite em alguém que queira pegar suas armas. Nunca deixem dizer ‘ah, mas é só uma legislação’. Não, não, não: eles irão avançar passo a passo, bem devagar, mas no final do dia vocês sabem o que irá acontecer”, falou Eduardo aos presentes.

O filho do presidente, que organizou a 1ª edição desse evento no Brasil no ano passado, também falou da facada sofrida por Bolsonaro em 2018 e defendeu a importância de se ter jornais e movimentos conservadores em 1 país.

“Nosso grande desafio no Brasil é que é a 1ª vez que elegemos 1 presidente conservador, mas não temos 1 representante conservador na imprensa mainstream, não temos universidades conservadoras. Então, eu acho que temos que nos organizar e construir todo 1 movimento”, disse. “Mesmo depois de ter eleito o presidente, de eu ter sido o parlamentar mais votado da história do Brasil, vê-se que ainda não somos 1 movimento. Temos os ingredientes, temos que continuar organizados, e seguir construindo as estruturas”.

O congressista continuou: “Então, imagine como foi difícil para vocês e para o [presidente dos EUA] Donald Trump, o quão difícil foi quando a CNN começou a fazer ‘fake media’. Agora, imagine que no Brasil nós não temos nem uma Fox News. é muito difícil. Então, temos que manter a liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade da internet, e construir toda a estrutura do movimento conservador”.