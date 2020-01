Nelsinho é condenado a pagar R$ 223 mil por calote a construtor de residencial

Nem só de processos por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação de princípios administrativos é feita a vida do senador Nelsinho Trad (PSD) no TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). Depois da cobrança de uma produtora, agora o parlamentar foi condenado a pagar R$ 223.453,81 em ação movida por construtor de imóveis.

Paulo Quintino Barreto acionou a Justiça em setembro de 2015 para cobrar R$ 96.717,23 de Trad, ex-prefeito de Campo Grande. O valor é relativo à construção de casas nas ruas Lagoa Rica e Guarapuava, no bairro Panorama, na Capital, saída para Três Lagoas.

O contrato, firmado em 2014, previa construção de dez casas, com custo total de R$ 250 mil. A entrega foi em março de 2015.

No processo, a defesa de Nelsinho Trad alegou que foi preciso refazer os serviços, sendo preciso arcar com os custos de pintura, vidraçaria, limpeza, substituição da fiação furtada e contratação de nova arquiteta. O montante foi de R$ 104,4 mil. Num encontro de contas, a defesa informa que Trad é quem teria direito a receber o valor de R$ 38.176.

A defesa destacou que Paulo tinha a confiança de Trad e, inclusive, integrou a equipe de assessores quando Nelsinho foi vereador.

Depois de o ex-prefeito perder recurso no Tribunal de Justiça, o juiz da 1ª Vara Cível Residual, Thiago Nagasawa Tanaka, determinou, no dia 9 de dezembro, o cumprimento definitivo da sentença, com o pagamento do valor cobrado. A quantia subiu de R$ 96,7 para R$ 233 mil com correção monetária, juros, honorários advocatícios e custas processuais.

Recentemente, o senador teve até o nome inscrito no SPC e Serasa, serviços de proteção ao crédito, porque não pagou uma dívida de R$ 2,8 milhões com a VCA Produções.

A empresa cobra o pagamento de nota promissória de R$ 1,2 milhão em decorrência da campanha a governador pelo MDB em 2014. O parlamentar está com os bens bloqueados pela Justiça.