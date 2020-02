Na presidência brasileira do Parlasul, Nelsinho Trad pede atenção à Rota Bioceânica

O senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) participou nesta segunda-feira (10) de sua primeira reunião no Parlasul, o Parlamento do Mercosul, como presidente da representação brasileira no grupo e abordou vários assuntos, como a Rota Bioceânica, tida como pauta prioritária para ser tratada nos debates.

Outras questões, como o acordo de livre comércio entre o Mercosul e União Europeia também foram discutidos. “Os resultados são positivos, encontramos a união entre os membros do Parlasul e todos concordaram sobre a importância da Rota Bioceânica. Unidos e fortes para prosperar”, afirmou o senador em entrevista.

Ele explica que a viabilização da Rota e três novos terminais portuários, somado ao que já está em atividade em Porto Murtinho, deve criar em Mato Grosso do Sul um grande centro de importação e exportação de diversos produtos, já que o corredor ligaria o Centro-Sul do Brasil aos portos do Chile na chamada Rila (Rota de Integração Latino-Americana)

Ainda segundo Nelsinho, o novo cenário favoreceu a abertura de um mercado internacional com a firmação do pacto de um projeto cooperativo, proporcionando ainda a possibilidade de superação de diferenças históricas entre os dois países.

“Nenhum país consegue se desenvolver sem a democracia respeitada, nós do Parlasul estamos unidos para promover a democracia em nossos países”, comenta o senador, que destaca o Mercosul como ponto de integração fundamental e estreitamento de relações entre os dois maiores países da América do Sul, Brasil e Argentina.