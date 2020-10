Na 1ª semana, 2 candidatos movimentam R$ 24 mil na campanha em Cuiabá

Divulgação

A campanha à prefeitura de Cuiabá movimentou R$ 24 mil na primeira semana. Pelo menos é o que aponta a prestação de contas dos candidatos até a noite deste domingo (4).

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, os únicos que divulgaram recebimento de recursos na campanha ao Palácio Alencastro foram Paulo Henrique Grando (Novo) e Aécio Rodrigues (PSL). Os outros seis candidatos não apresentaram nenhum tipo de entrada de recursos ou gasto.

Paulo Henrique Grando recebeu R$ 19 mil. Destes, R$ 10 mil foram transferidos por Alvani Manoel Laurindo, R$ 6 mil pelo diretório do Novo em Cuiabá e R$ 3 mil do próprio candidato.

Entre as despesas detalhadas, consta um contrato de gestão de mídia sociais no valor de R$ 4 mil vinculado com o publicitário Raniéder Medina Rocha. Outros R$ 2.465, 50 foram para pagar a empresa P. N. D. Caires (Odara Móveis).

AÉCIO

Já Aécio Rodrigues recebeu uma doação de R$ 5 mil dele próprio. Ele ainda não detalhou despesas.

Os candidatos Emanuel Pinheiro (MDB), Roberto França (Patriota), Gisela Simona, (PROS), Gilberto Lopes Filho (PSOL), Julier Sebastião (PT) e Abílio Junior (Podemos) ainda não declararam nenhum tipo de receita ou despesa.