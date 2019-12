Misael nega interesse de entrar na disputa pelo Executivo, mas defende PTB como vice de Emanuel

Definido como presidente municipal do PTB, Misael também afirmou que irá, em 2020, iniciar a construção para uma chapa de candidatos à vereadores, que inclui o hoje colega de Câmara, Adevair Cabral (PSDB) e defendeu que seu novo partido tenha a vaga de vice do Emanuel, caso ele seja candidato à reeleição.





“O Adevair nós já contamos como certo. Eu converso muito com ele, é um grande vereador e já contamos como certa a vinda dele para o PTB. Aguardamos que na abertura da janela ele possa se filiar ao PTB. Se o Emanuel vir como candidato e com certeza, o PTB, pela legitimidade, pelo respaldo político e a lealdade que o PTB tem com o prefeito, é justo o PTB entrar na discussão para ser vice do prefeito”, afirmou.





O vereador, por fim, disse que pretende reunir políticos do seu arco de aliança para uma reunião com a primeira-dama Márcia Pinheiro, para convencê-la a liberar o prefeito a disputar a reeleição em 2020.

“Me coloquei que eu irei coordenar, chamar alguns amigos políticos para que possamos ir falar com ela para ela liberar ele para ser candidato. Acho que é merecedor ele ir a reeleição, acho que é justo ele ir a reeleição. Está fazendo um grande trabalho e se ele for a reeleição terá o respaldo e o apoio do vereador Misael Galvão”, finalizou.