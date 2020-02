O governador Mauro Mendes (DEM) classificou como "equivocada" as declarações do ex-governador Júlio Campos (DEM), que afirmou que o chefe do Executivo poderá se tornar uma espécie de "novo Pedro Taques" caso não conclua, mesmo que parcialmente, as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

A referência a Taques foi depreciativa, no sentido de que ele ficou isolado politicamente e perdeu a reeleição em 2018.

Em conversa com a imprensa, nesta quinta-feira (30), Mendes disse lamentar a fala e afirmou que o aliado está reduzindo os problemas do Estado.

“O Júlio Campos é um ex-governador, senador, deputado. Eu imagino que ele cometeu um equívoco ao fazer essa fala, porque seria reduzir Mato Grosso. Reduzir todo interesse dos mato-grossenses ao VLT é uma análise que discordo, e lamento que ele tenha feito isso”, afirmou.

Apesar de citar a importância do modal, Mendes disse que o Executivo também possui outras urgências que afetam a vida de toda a população do Estado.

“Isso seria reduzir todos os seus problemas, reduzir toda a demanda que tem de infraestrutura nos 141 Municípios, todos os problemas na Saúde, tudo aquilo que o Governo tem que fazer na Educação. Como se só existisse uma única coisa para fazer em Mato Grosso, que é o VLT”, disse.

“O Governo tem que ter gestão para os 141 municípios, tem que olhar para Saúde, tem que olhar para Educação, para tantas e tantas áreas que afetam o interesse de mais de 3,4 milhões de cidadãos”, completou.

A declaração

Em entrevista ao programa Tema Livre, da TV Várzea Grande, na noite de terça-feira (28), Júlio Campos disse que, se fosse o governador do Estado, terminaria com urgência o VLT. Caso contrário, poderá ser uma espécie de “novo Pedro Taques”, que deixou o Governo no final de 2018 com a obra no mesmo estágio de quando assumiu em 2015: parada.

Júlio afirmou que Mendes tem tudo para finalizar a primeira etapa, ligando o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, ao CPA, em Cuiabá.

"Acho que o governador Mauro Mendes (DEM) tem que terminar esse VLT. Caso contrário, ele corre o risco de, politicamente, ser um novo Pedro Taques", afirmou.

"Estamos com este caos formado aqui até hoje. Dilapidando o patrimônio público, onde já foi investido R$ 1 bilhão e pouco. Está aí acabando, os carros estão comprados, estão no Sol quente. Só de conservação, de engenheiros, de manutenção, engraxamento dos veículos, gasta-se alguns milhões por mês", disse.