Mauro alerta que reforma tributária de Bolsonaro pode prejudicar MT

Durante audiência publica realizada nesta quinta-feira no Palácio Paiaguás para explicar as mudanças na cobrança do ICMS, o govenador Mauro Mendes disse a diminuição da alíquota do ICMS de 7% para 5% para a venda do etanol para fora de Mato Grosso vai criar um estímulo “gigante” para a economia. Conforme dados do setor, da produção do etanol em Mato Grosso, 1,2 bilhão de litros são consumidos no mercado interno e 1,3 bilhão é vendido para outros Estados.

“À medida que cresça, e vai crescer muito este setor, que vai agregar valor principalmente no etanol de milho. Isso é fazer política vocacionada para o estimulo do crescimento industrial do nosso Estado”, disse o governador, durante encontro realizado para explicar os efeitos da Lei Complementar 631/19, que reinstituiu os incentivos fiscais.

No âmbito interno, com os efeitos da lei vigorando a partir de 1º de janeiro, a alíquota do ICMS, passou de 10,5% para 12,5%. Mesmo assim, o governador destacou que a alíquota é a segunda menor no País, ficando atrás apenas de São Paulo cujo tributo é de 12%. “A modificação foi de dois pontos percentuais dentro de Mato Grosso, o segundo ICMS no País, de 12,5, quando na maioria dos Estados brasileiros é 18% ou 25% por cento!”, afirmou.

A audiência pública, realizada no Auditório Cloves Vettorato, foi transmitida ao vivo pela TV Assembleia, Rádio Assembleia e também pela TV Cidade Verde. O encontro teve a presença de deputados estaduais, do secretário de Fazenda, Rogério Gallo, técnicos do governo, jornalistas, de empresários e representantes dos segmentos de combustíveis, medicamentos, atacadistas e do setor industrial. Na abertura, foi lido um oficio no qual representantes de entidades ligadas ao comércio comunicaram que participariam da audiência porque no dia anterior o governo adiou uma reunião técnica marcada na Sefaz. No oficio as entidades informaram que somente se manifestarão após a realização da reunião técnica com o secretário de fazenda.

Em sua fala, o governador Mauro Mendes destacou que as mudanças feitas, amplamente divulgadas, corrigiram algumas distorções, consideradas “absurdas”. “Esse é um debate técnico, aberto transparente, com fatos, dados e números que eu pedi que a nossa secretaria de Fazenda preparasse e convidei obviamente os setores para que viessem aqui publicamente mostrar”, disse ele.

A ausência do setor do comércio foi lembrada por Mauro Mendes, que ressaltou que as reuniões devem ser abertas, para que não provoquem ruídos na comunicação. “Essa reunião que se referia a própria Federação do Comércio não precisa ser em quatro paredes, pode ser aqui uma reunião técnica, todo o mundo vendo, porque não adianta se reunir em quatro paredes. Dentro de quatro paredes parece que está tudo correto, chega-se lá fora passa uma versão. Nós queremos definitivamente deixar claro para a população de Mato Grosso o que nós fizemos e qual o impacto disso no dia a dia das atividades econômicas e da vida do cidadão”.

Mendes revelou preocupação em relação a algumas propostas que estão tramitando no Congresso Nacional que tratam de alterações na legislação tributaria do País. “Todas elas convergem e tem um pilar central que muito provavelmente será aprovado que é a tributação no consumo. No destino, nós aqui em Mato Grosso provavelmente seremos muito prejudicados com isso, que é um estado gigante, com demandas gigantes, e com baixa população, de 3,4 milhões. Então, o consumo em Mato Grosso, que o seu ICMS, a sua tributação, provavelmente não responde, de longe, pelas demandas por aquilo que temos que responder pela população. Por isso teremos que estar nos preparando para estas modificações”, alertou.

Sobre esta questão, o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, citou a PEC 45 (Proposta de Emenda à Constituição) que tramita na Câmara dos Deputados e trata sobre a reforma tributária. Pela proposta, será criado um imposto novo sobre bens e serviços que irá substituir os impostos ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins. Com a mudança, segundo Gallo, a alíquota que está sendo colocada para Mato Grosso é de quase 32%, para que o Estado tenha a mesma arrecadação.

“Precisamos de um engajamento do setor empresarial, político, para entrar nesse debate. Se o comercio reclama hoje que houve uma redução de beneficio fiscal, sem ter aumentado a alíquota, imagina como fica com a PEC 45, que passa o imposto para 32 por cento e sem o incentivo fiscal”, disse o secretário. Segundo ele, um bloco de secretários de Fazenda do Centro-Oeste está se articulando par se posicionar sobre a matéria.

“Embora o comitê de secretários de Fazenda já tenha apresentado uma emenda, mas nós queremos defender o ponto de vista da nossa região e da importância de sermos tratados com nossas peculiaridades”, explicou o secretário.