Maggi cita conhecimento do agro e confirma apoio a Fávaro

Divulgação

O ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), declarou nesta sexta-feira (4), apoio à candidatura do senador interino Carlos Fávaro (PSD) na eleição suplementar ao Senado, marcada para o dia 15 de novembro.

“Apoio o Fávaro porque ele conhece o setor. É muito bom para o estado ter alguém como ele no Senado”, disse Blairo à coluna Radar, da Revista Veja.

De acordo com a coluna, a manifestação de apoio de Blairo se deu depois de um café com Fávaro, em Cuiabá. Com o apoio de Maggi, o senador interino ganha um dos principais cabos eleitorais para angariar votos no segmento do agronegócio em Mato Grosso.

Além disso, Fávaro deve receber a "benção" do governador Mauro Mendes (DEM), que apesar de não ter declarado seu apoio publicamente, vem demonstrando simpatia pela confirmação de seu mandato.

Desde que Selma Arruda foi cassada, Fávaro, que ficou em terceiro lugar na eleição de 2018, tem trabalhado para assumir de vez o lugar em que está temporariamente. No mês de março, na convenção para a eleição suplementar que deveria ter acontecido em abril, ele lançou a sua candidatura com a empresária Margareth Buzetti (Progressistas) na 1ª suplência e o vereador rondonopolitano Hélio Pichioni (PSD), como segundo suplente.