Lula diz que não adianta xingar Bolsonaro e chama juventude às ruas

Diego Padilha/PT - 8.fev.2020

O ex-presidente Lula falou neste sábado (8.fev.2020), durante o festival de 40 anos do PT, que “não adianta” só criticar o governo atual e convocou os apoiadores às ruas.

“Vamos ficar xingando Bolsonaro e ministro da Educação ou vamos para as ruas exigir que o governo mude ou caia fora? Não temos muitas alternativas. Estão destruindo tudo que nós montamos. (…) Se ficarmos com medo, não formos pra rua, não gritarmos, não protestarmos, nós estaremos perdidos”, declarou.

Ao lado do ex-mandatário uruguaio Pepe Mujica, Lula centrou seu discurso nos jovens. Disse que o grupo é objetivo central de seu partido. “Tenho preocupação com o futuro da nossa juventude”.

Afirmou que, hoje, o mundo está “mais sofisticado” e que, antigamente, os jovens não tinham acesso à informação como tem hoje. Citou que, mesmo com a “meninada na faculdade”, pessoas da faixa etária não conseguem encontrar trabalho. “O mercado de trabalho está escasso. (…) Hoje, querem transformar, nós, seres humanos, em algoritmos”.

Criticou os aplicativos de transporte e de entrega –que tem sido a saída de muitos jovens que não conseguem vagas de emprego formais.

“Você não sabe quem é seu patrão. Não tem garantia. Não tem férias. Se sofre acidente, não tem direito à assistência médica. É o ser humano sendo tratado da forma mais canalha possível trabalhando em nome da ‘flexibilização’ e do ‘empreendedorismo individual”, afirmou.

Assista ao discurso de Lula e Pepe Mujica em evento de comemoração aos 40 anos do Partido dos Trabalhadores (1h3min2s):

TEMA CENTRAL: POLÍTICA

O ex-presidente brasileiro alertou sobre a importância da política. “Quando a sociedade deixa de gostar de política, eles enfiam, dentro da nossa casa, o tipo de governo que enfiaram agora.”

Engatando, o ex-mandatário do Uruguai Pepe Mujica lembrou Aristóteles para embasar sua opinião. “A política é imprescindível. O homem é 1 animal político. A política é uma necessidade humana. Não é uma profissão. Não é 1 trabalho para ganhar dinheiro. É paixão, compromisso. O político precisa aprender a viver como a maioria do seu povo. E não como vive a minoria privilegiada.”

Mujica também chamou a atenção para união da sociedade. “O mundo não vai mudar sozinho. É como uma lei da física. Vai mudar se homens e mulheres se juntarem e militarem. Tem que multiplicar a força”. Ao final, aproveitou a oportunidade para dirigir mensagens aos jovens. “Por isso vim ao Brasil. Apostando que há 1 Brasil possível nas mãos da juventude.”

PT E AUTOCRÍTICA

Ao final de seu discurso, sobre quem o questiona sobre a necessidade de autocrítica do Partido dos Trabalhadores, Lula disse: “Quem pergunta é porque não tem crítica para fazer a mim. Nunca vi perguntar aos de direita se farão autocrítica. Tem que perguntar se a elite que governou esse país por 500 anos vai fazer autocrítica”.

O ex-presidente também reprovou o trabalho da mídia brasileira. “Pessoas são levadas por meios de comunicação a não acreditar na política. Quero provar que, se tem ladrão nesse país, são as pessoas que me condenaram.”

Logo depois, o petista voltou a criticar a gestão Bolsonaro. “Um governo que diz que precisa enxugar a máquina, diminuir o tamanho do Estado, vender empresa estatal, privatizar o Estado, esse governante não presta para governar. Que vá tomar conta de uma fazenda, não do Estado.”

ELEIÇÕES 2022

Rapidamente, Lula comentou sobre uma possível candidatura do empresário e apresentador global Luciano Huck. “Antes foi o Bolsonaro, agora a Globo vai apresentar o Huck como candidato. O que vamos fazer? Deixa. Ô Gleice, o PT, sendo oposição, tem que lamentar do Bolsonaro ter sido presidente por conta do povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, quem quer fazer oposição, não tem nada melhor do que ter o Bolsonaro na Presidência”, concluiu.

FREIXO: “TEMOS QUE DESTRUIR O GOVERNO BOLSONARO”

O deputado federal Marcelo Freixo (Psol-RJ) também esteve presente no evento. Falou, antes dos ex-presidentes, que é preciso “destruir o governo Bolsonaro”. “Resistir é ganhar tempo. Precisamos de algo mais que resistir. (…) Ele sempre foi o esgoto do sistema. Defendeu a legalização das milícias. Sempre representou o pior da política”, declarou.

O congressista, que é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo Psol, também criticou o ministro da Educação, Abraham Weintraub. “É perverso e estúpido.”