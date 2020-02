Lula aconselha bancada do PT na Câmara a focar oposição na pauta econômica

Sergio Lima/Poder360

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se na última semana com o novo líder do PT na Câmara, Enio Verri (PT-PR).

Lula recomendou que a bancada foque na oposição às propostas econômicas do governo Jair Bolsonaro. Entre os projetos que a equipe bolsonarista quer aprovar no Congresso em 2020, estão a reforma tributária e a privatização da Eletrobras. Ambos enfrentam resistência de deputados e senadores.

A orientação de Lula é que os petistas façam 1 esforço extra para promover seus projetos na economia.

O ex-presidente também aconselhou a bancada do partido a cultivar alianças com as outras siglas de esquerda.

O diálogo com os partidos do Centrão não é desestimulado. A avaliação, porém, é que essas conversas teriam pouco futuro. A maior parte do bloco apoia as medidas liberais do governo na economia.

O encontro entre o deputado e o ex-presidente foi na 4ª feira (29.jan.2020). O Legislativo volta ao trabalho nesta 2ª feira (3.fev.2020), com o fim do recesso.

Lula deve viajar a Brasília nas próximas semanas para conversar com os deputados e senadores do partido.

Em entrevista ao Poder360, Enio Verri afirmou que a tendência é que o ex-presidente tenha influência “muito alta” sobre a bancada.