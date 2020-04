Justiça retira bloqueios de 15 terrenos de ex-secretário vendidos a construtora

O juiz Bruno D’Oliveira Marques, da Vara de Ação Civil Pública e Popular, decidiu retirar os bloqueios de 15 terrenos que pertenceram a Eder Moraes e Laura Dias. A decisão, do dia 7 de abril, foi em resposta a ação movida pela empresa Brasil Central Engenharia Ltda, compradora dos terrenos.

Consta nos autos que os terrenos foram adquiridos em 2012 e estavam embargados em razão de Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Publico Estadual (MPE) por Ato de Improbidade Administrativa supostamente cometidos por Eder Moraes

Ocorre que a ação de indisponibilidade ocorreu em 2015, enquanto que a negociação dos terrenos foi em 2012. Sendo assim, a empresa requer a posse dos bens.

A empresa mencionou que, ao realizar as diligências necessárias para o registro dos imóveis, tomou conhecimento das constrições judiciais realizadas em abril de 2015, oriundas de outros processos as quais Eder responde. Nesse aspecto, requereu concessão de liminar objetivando o fim dos bloqueios sobre os imóveis.

Os advogados de Eder e sua esposa juntaram aos autos a peça defensiva, asseverando que a embargante adquiriu os imóveis "de boa-fé", reconhecendo ser aquela a legítima proprietária dos terrenos.

O MPE apresentou contestação, por meio da qual pugnou pela improcedência da demanda. Segundo o órgão, a condição de proprietário por parte da construtora não foi devidamente comprovada.

Em sua decisão, o juiz destacou que a ação em que foi determinada a indisponibilidade dos imóveis ocorreu em 2014, com a notificação do ex-secretário apenas em 2015. Ainda segundo a análise do magistrado, a venda dos imóveis ocorreu em 2012, conforme contrato de compra e venda exposto nos autos. “Imperioso destacar que houve reconhecimento de firma no referido instrumento em 2013, o que confirma ter a sua subscrição ocorrido anteriormente à notificação do embargado nos autos principais”, destacou ele em trecho da ação.

A alienação, segundo juiz, foi comprovada nos autos por meio de escrituras públicas de compra e venda firmadas em 2013, data também anterior a ação civil pública que deu origem à indisponibilidade dos bens. “Nesse diapasão, o acervo probatório dos autos demonstra que a parte embargante é possuidora dos imóveis indisponibilizados, assim como que os adquiriu de boa-fé dos embargados Eder e Laura, em data anterior não só à constrição judicial, mas também à notificação daquele nos autos principais”, afirmou em outro trecho.

CONDENAÇÕES

Eder Moraes é apontado pelo Ministério Público Estadual como o principal operador de um esquema de crimes contra o sistema financeiro em Mato Grosso. Ele já possui mais de 100 anos de condenações na Justiça Federal