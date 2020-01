"Índio está evoluindo, cada vez mais é ser humano igual a nós", diz Bolsonaro

Segundo o UOL, em transmissão divulgada esta noite nas redes sociais,o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), disse que “índio está evoluindo” e “cada vez mais é um ser humano”.

A fala de Bolsonaro foi usada no contexto de anunciar o vice-presidente, Hamilton Mourão, como chefe do Conselho da Amazônia, estrutura que irá “coordenar ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia”.

“Mourão vai ser o nosso grande coordenador, à frente desse Conselho da Amazônia. Vai tratar da proteção, da defesa, da prevenção, do desenvolvimento sustentável, logicamente vai ter a sua participação no tocante da questão sobre as terras indígenas”, afirmou o presidente.

Na sequência, em diálogo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas , Bolsonaro disse: “Então você conhece, teve contato com os índios. Já passaram praticamente 13, 14 anos. Com toda a certeza, o índio mudou, tá evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Então, [precisamos] fazer com que o índio se integre à sociedade, e que seja verdadeiro de sua terra. É isso que queremos aqui”.