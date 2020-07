Indicações pedem restauração das rodovias MT-494 e 471

O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, indicou ao governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), a necessidade de restaurar as MTs-494 e 471. Conforme a justificava do parlamentar, as rodovias são importantes tanto para o escoamento da produção bem como para o desenvolvimento econômico e bem-estar das famílias que residem na região.

O trecho da MT-494 liga o Rio Manso ao distrito de Bom Jardim, localizado em Nobres. Já a MT-471está localizada no Rio do Peixe, em Rondonópolis, e o parlamentar indicou a restauração de 24 quilômetros, iniciando pelo Km 01.

“A recuperação das MTs é muito importante, por meio destas rodovias é escoada a produção, precisamos garantir a segurança das famílias que trafegam todos os dias por estas estradas. A restauração também pode impulsionar o desenvolvimento econômico da região”, explicou Nininho.