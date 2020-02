Guedes pede desculpas às empregadas domésticas em discurso

O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu desculpas às empregadas domésticas na manhã desta quinta-feira (20/2) pela fala em que criticou a época de quando o dólar estava muito baixo com a frase de que “empregada doméstica ia para a Disney, uma festa danada”. O pedido feito durante um discurso de lançamento da nova linha de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal com taxa fixa.

“Quando fazemos política econômica estamos pensando em todos os brasileiros, particularmente nos mais humildes. E aquele modelo antigo, com juros lá em cima, transformava os empresários e empreendedores brasileiros em rentistas. Em vez de fazerem investimentos, criarem empregos, rentistas. E justamente também as famílias mais humildes, empregadas domésticas, inclusive, a quem eu peço desculpas, se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica”, justificou.

No entanto, em seguida, ele critica a repercussão da frase, afirmando que foi tirada de contexto. “Qual o problema de você fazer uma referência como essa? Mostrando que os preços estão empurrando a população em direção equivocadas. Um Brasil cheio de belezas naturais e as pessoas pensando em não viajar para o Nordeste, para as praias do Nordeste, por exemplo, porque estava 50% mais caro ir para o Nordeste brasileiro do que ir para o Exterior. Quem tira de contexto o que nós falamos, está semeando discórdia, semeando divisão entre os brasileiros”, concluiu.