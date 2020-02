Fotos da Presidência mostram suplemento proibido na mesa de Bolsonaro

foto: Marcos Correa/PR

Fotos tiradas na quarta-feira e divulgadas no site da Presidência da República mostram, sobre a mesa de Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, um frasco de Moringa oleifera, suplemento alimentar proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O produto é feito à base de uma planta do mesmo nome, nativa do norte da Índia. Segundo sites na internet, a substância tem eficácia no tratamento de uma série de doenças, entre as quais depressão e diabetes. Procurado para comentar o assunto, o Planalto não respondeu.

Os registros fotográficos foram feitos durante a reunião, na quarta-feira, em que a atriz Regina Duarte disse sim ao convite para assumir a Secretaria Especial de Cultura. O encontro ocorreu um dia depois de Bolsonaro voltar da viagem à Índia. Também estavam presentes os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro; da Segurança Institucional, Augusto Heleno; e do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio; da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, além do secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Wajngarten. Nas imagens, o frasco de Moringa aparece à direita do presidente, próximo de um copo com água.