Eduardo Bolsonaro pergunta se povo choraria caso bomba atingisse Congresso

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) questionou pelo Twitter nesta 4ª feira (26.fev.2020) se a população choraria caso uma bomba H atingisse o Congresso Nacional. Eduardo respondeu a postagem da jornalista Vera Magalhães, do jornal Estado de São Paulo, que havia citado 1 vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro afirmava ter “certeza que haveria festa no Brasil”.

O congressista disse que a jornalista vive em uma “bolha” e, ao fazer referencia a fala do pai, perguntou se Vera realmente achava que o povo choraria ou se queria criar atrito entre o presidente e o Congresso.



Vera foi a 1ª jornalista a noticiar que Jair Bolsonaro havia divulgado no WhatsApp a manifestação pró-governo e que se coloca contra uma série de políticos e juízes que será realizada em 15 de março.

O vídeo à qual Vera fez referência foi postado no canal do YouTube do filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro, em 4 de junho de 2018 com o título “resposta de Bolsonaro sobre o fechamento do Congresso, Intervenção Militar e Democracia”.