Dono da Havan detona Bezerra por projeto sobre “licença-menstruação”

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, criticou um projeto apresentado pelo deputado federal Carlos Bezerra (MDB), que libera as mulheres de trabalhar por até três dias no período menstrual. Na visão do parlamentar, a medida “aumentará a produtividade”.

Entretanto, Hang acredita que o impacto será o oposto. Em uma publicação nas redes sociais, o empresário disse que “quanto mais direitos trabalhistas, menos empregos os brasileiros vão ter”. Ele chamou a medida de Bezerra de “populista”.