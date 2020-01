Desembargador que mandou tirar vídeo do Porta dos Fundos do ar foi contra censura a Bolsonaro em ação por homofobia

Decisão do desembargador Benedicto Abicair que determinou a retirada do vídeo do Porta dos Fundos do ar — Foto: Arte/ G1

Na ocasião, o magistrado afirmou: "Ademais, não vejo como, em uma democracia, censurar o direito de manifestação de quem quer que seja. Gostar ou não gostar. Querer ou não querer, aceitar ou não aceitar. Tudo é direito de cada cidadão, desde que não infrinja dispositivo constitucional ou legal. Não vislumbro a existência de discriminação, de qualquer natureza, mas, sim, aplicação da livre manifestação de opiniões diversas".

Bolsonaro era réu por ter afirmado no programa CQC, da Band, que não teria filhos gays porque os dele "tiveram boa educação". Durante a atração, a cantora Preta Gil questionou Bolsonaro sobre como agiria caso um de seus filhos se casasse com uma mulher negra. O então parlamentar respondeu que "não discutiria promiscuidade" e que seus filhos haviam sido "muito mal educados". As declarações provocaram a ação judicial dos grupos de defesa LGBT+.

Abicair ainda argumentou que: "Qualquer um do povo pode não apreciar um relacionamento com pessoas de etnias, religiões, classes sociais ou conceitos diferentes, não significando, necessariamente, que isso se configure discriminação".

Bolsonaro perdeu em primeira instância e foi condenado a pagar R$ 150 mil ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Ele, então, entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio pedindo absolvição. O recurso foi relatado por Abicair, que votou pela absolvição - no entanto, o voto dele foi vencido pela maioria dos desembargadores.

Em seu texto, o magistrado afirma que o CQC podia ser comparado a um circo e que, portanto, tinha o objetivo de proporcionar diversão. Ainda de acordo com Abicair, "aqueles que comparecerem aquele programa são sabedores que, ali, ocorrerão polêmicas e debates acirrados e pouco respeitosos, posto que esse é o objetivo da grade".

Ainda na decisão, o magistrado argumentou que Bolsonaro era conhecido como "um defensor de valores ultraconservadores" que manifesta opiniões "divergentes das chamadas minorias, de forma contundente e, não poucas vezes, agressiva". Por tudo isso, o desembargador entendeu que houve "consentimento recíproco" sobre as participações "sem censura", incluindo "pensamentos, posições e divergências". No entendimento de Abicair, as falas de Bolsonaro não eram discriminatórias.