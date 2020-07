O deputado estadual Thiago Silva (MDB) fez a cobrança junto ao Estado para que seja distribuído o “kit-covid” com remédios sob orientação médica, para combater o coronavírus nos municípios.



O parlamentar defende que pessoas de baixa renda e que estão com dificuldade financeira durante a pandemia possam ter acesso aos remédios que estão tendo o preço aumentado.



“Fizemos esse pedido junto ao Estado e também para as prefeituras para que nossa população possa ser atendida com os remédios de combate ao coronavírus. Sabemos que alguns municípios já estão fazendo isso, mas é importante que todas as cidades possam realizar esse atendimento”, disse Silva.



Silva foi contaminado pela covid 19 em junho e defende que nos primeiros sintomas, o paciente deve ter o atendimento médico para que haja plena recuperação.



Thiago também solicita a testagem em massa para que a população possa ser atendida de forma precoce assim que aparecerem os sintomas de coronavírus. Mato Grosso possui hoje mais de 32 mil casos de covid 19 e 1.348 óbitos.