DEM convida secretário da Casa Civil, que pode ser candidato em Cuiabá

Ednilson Aguiar/ O Livre

O presidente estadual do Democratas, Fábio Garcia, garantiu que a legenda vai definir até março o nome que irá representar o partido na disputa a prefeitura de Cuiabá nas eleições deste ano. Segundo ele, a orientação partiu diretório nacional que determinou que o pré-candidato fosse deliberado até o próximo mês.

“Nós definimos nessa reunião da Executiva que tomou a decisão de que em Cuiabá, o Democratas terá candidato. Nós definimos que até o final de março, o Democratas apresentará o seu nome a candidatura à prefeitura de Cuiabá”, explicou.

Em Cuiabá, o DEM tem nomes como o do secretário Municipal de Educação de Cuiabá, Gilberto Gomes de Figueiredo, do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho e até mesmo do próprio Fábio Garcia para disputar a cadeira do atual prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) no Palácio Alencastro.

Com isso, Garcia declara que já oficializou o convite de filiação a Carvalho, que segundo ele seria um candidato com grande potencial. “Já fiz o convite ao Mauro Carvalho para que ele pudesse se filiar no DEM, eu acredito que contar com a capacidade e o preparo do Mauro Carvalho no Democratas é muito importante para nós e para que a gente possa continuar crescendo como partido e crescendo com qualidade”, disse.

O democrata ainda tentou amenizar os impactados das declarações polêmicas do senador Jayme Campos (DEM) contra o Mauro Carvalho. Nesta segunda-feira (10), Campos disparou que o secretário é “um infanto-juvenil na política e tem muito o que aprender”.

“O Democrata e suas lideranças tem que respeitar a opinião de outros porque temos que entender o tamanho e a importância que o partido tomou Estado”, finalizou.

SENADO

Para a disputa a vaga da senadora cassada Selma Arruda (PODE), Garcia sinalizou que há grandes chances de que ex-governador, Júlio Campos (DEM), seja lançado como candidato. Contudo, o partido precisa dialogar com o deputado Dilmar Dal’Bosco (DEM) que também manifestou interesse em participar do pleito.

“Neste momento o Júlio Campos oficializou a sua intenção de pré-candidato e o Dilmar falou verbalmente de que teria essa pretensão. Então será necessário confirmar com o Dilmar e levar os nomes de quem se manifestou para a Executiva do partido que é o foro apropriado para tomar as decisões partidários”, concluí.