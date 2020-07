De olho na reeleição, Trump frita veterano epidemiologista

No afã de se ver livre da pandemia do novo coronavírus, agindo como se ela não representasse um obstáculo à sua reeleição, o presidente Donald Trump lidera um processo de fritura do principal epidemiologista dos EUA, o prestigiado Anthony Fauci. Transfere para ele a responsabilidade pelo fracasso no controle da doença, questionando publicamente a competência do veterano infectologista, que, aos 79 anos, já trabalhou com cinco de seus antecessores.

O descompasso entre Trump e Fauci era evidente nas entrevistas diárias concedidas inicialmente na Casa Branca até que elas foram suspensas. Agora que a epidemia não dá sinais de arrefecer nem desce do patamar de 60 mil novos casos diários, o presidente e outros integrantes de seu governo desqualificam o maior especialista em doenças infecciosas do país e o jogam para escanteio.

É mais um tiro no pé. A confiança dos americanos em Fauci se mostra inabalável: 67% dos entrevistados na última pesquisa New York Times/Sienna College acreditam e seguem as orientações que ele fornece sobre o coronavírus; apenas 26% confiam nos conselhos de Trump.

Os dois não se encontram desde o início de junho. Fauci foi afastado das reuniões no Salão Oval, não é mais escalado para entrevistas do governo. “Ele é um cara legal, mas cometeu muitos erros”, justificou Trump. O presidente culpa Fauci por levá-lo para um caminho contrário ao que dizia sua intuição.

Um destes erros que ele credita ao assessor de saúde da Casa Branca foi o de desaconselhar a população ao uso de máscaras no início do surto. Fauci alega que o fazia porque naquele momento o país sequer dispunha de equipamentos suficientes para o pessoal da área médica.

Na gestão da pandemia, fica claro para a maioria dos americanos que as grandes falhas cabem ao presidente. Sobretudo por ter politizado a doença e acirrado a divisão do país. Traduza-se por isso a prescrição de hidroxicloroquina para o tratamento da infecção, que ele pregou insistentemente e até usou, e a frequente pressão pela reabertura antecipada do país. No momento, concentra-se na intimidação para o retorno às aulas.

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, o imunologista insiste que o país ainda está de joelhos diante da primeira onda da pandemia. E tenta atenuar didaticamente os disparates proferidos pelo presidente: vinculou, por exemplo, o aumento dos números da doença à realização de testes e classificou 99% dos casos das infecções como “totalmente inofensivos”.

"Estou tentando descobrir onde o presidente conseguiu esse número", ponderou o perplexo Fauci ao jornal “Financial Times”. "O que eu acho que aconteceu é que alguém lhe disse que a mortalidade geral é de cerca de 1%. E ele interpretou, portanto, que 99% não são um problema, mas, obviamente, não é esse o caso".

Ficou impraticável para Fauci seguir a cartilha de Trump, sob risco de ter de rasgar o vasto currículo. Resiste como voz dissidente aos ataques que partem da Casa Branca. E também à campanha de difamação promovida por ativistas de extrema direita, que disseminam a hashtag #FireFauci (Demita Fauci) nas redes sociais com a mesma violência com que o novo coronavírus avança em pelo menos 40 estados americanos. Mas até quando?