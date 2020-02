Cúpula nacional do PSL pode amarrar apoio de Bolsonaro à Barbudo em disputa ao Senado

Divulgação

Com o aval de pelo menos 48 pesselistas - de 53 congressistas -, o parlamentar por Mato Grosso, Nelson Barbudo, está decidido a oficializar, agora no início de março, sua pré-candidatura ao Senado, na vaga deixada pela senadora Selma Arruda; que ganhou seu mandato quando esteve filiada ao PSL. Deixando o partido após brigas internas, em particular, com Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro[sem partido], migrando para o Podemos.

Antes, porém, o parlamentar pesselista trabalha com a possibilidade de reunião no Palácio do Planalto, para condicionar sua candidatura, ao apoio do presidente Jair Bolsonaro. Para amarrar esta possibilidade, a bancada do PSL e ainda a cúpula nacional do partido, estariam preparando uma força-tarefa para que isto ocorra.

Nelson Barbudo trabalha com a possibilidade de reunião no Palácio do Planalto, para condicionar sua candidatura, ao apoio presidente Jair Bolsonaro, e para amarrar esta possibilidade, a bancada do PSL e ainda a cúpula nacional do partido, estariam preparando uma força-tarefa.

E, de acordo com uma fonte de Brasília, o apoio de Bolsonaro não seria 'uma utopia', se for levado em consideração os avanços nas negociações entre o Podemos, com o ministro da Justiça Sérgio Mouro, para sua filiação na sigla, de olho nas próximas eleições na disputa pelo comando do Palácio Planalto. E isto, claro, teria desagrado bastante o presidente da República. Sobretudo, podendo, estas negociações, respingarem na pré-candidatura do deputado federal e presidente do Podemos em Mato Grosso, José Medeiros que, recentemente, anunciou também sua disposição de brigar pela vaga deixada por Selma.

Um dos grandes apoiadores de Bolsonaro, Medeiros é conhecido pelas defesas que realiza em favor do comandante do Palácio do Planalto, por conta de suas declarações quase sempre polêmicas na Web e, sobretudo, pela caixa de ressonância que estas declarações tem, já que o presidente possui 35 milhões de seguidores. Assim, o parlamentar mato-grossense está sempre à postos nas redes sociais, disparando contra os seus opositores. Mas se for verdade a informação - conforme revelou ao O Bom da Notícia, este marqueteiro, já prestes a assinar uma campanha em Mato Grosso, que dentre os que estão hoje 'na linha de frente' desta negociação política com Mouro, estiver Medeiros, a relação com o presidente pode azedar e o parlamentar pode amargar a indiferença política de Bolsonaro. Sobre o assunto, contudo, paira uma 'profunda aura de mistério'. Os que sabe optam em não falar e os que não têm conhecimento duvidam desta negociação.

Ao largo destas informações de bastidores, Nelson Barbudo tem dito que estaria preparado para disputar o Senado, desde que seja, contudo, a pedido do presidente da República.

Em material jornalístico enviado aos mailings dos sites nesta última quinta-feira (27), o deputado pesselista Nelson Barbudo mostra, contudo, ao pontuar seu trabalho neste primeiro ano de mandato, sua disposição para enfrentar as urnas nesta eleição suplementar e ainda que teria musculatura política para pleitear o cargo deixado com a cassação de Selma.

Revelando que em 2019, conseguiu viabilizar em emendas e recursos extras, mais de R$ 55 milhões para Mato Grosso. E que os valores empenhados foram distribuídos a 66 municípios, de todas as regiões do Estado e atenderão diversas áreas.

Serviço prestado

Além das emendas individuais, Barbudo participou das discussões com os demais integrantes da bancada, que é formada pelos 11 parlamentares do estado, sendo 8 deputados federais e 3 senadores, que juntos da destinam mais R$ 287 milhões para Mato Grosso. Estes recursos serão destinados para diversos setores, dentre eles, pavimentação, como as obras da BR-174 e da MT-325, Educação, pelas universidades federais de Rondonópolis e Sinop, saneamento em Tangará da Serra e Nova Santa Helena, entre outros. “Estou muito satisfeito em ter participado deste debate para nosso Mato Grosso”, afirmou o parlamentar.

Barbudo lembrou que fez pessoalmente a indicação para a reestruturação da Superintendência de Mato Grosso do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). “Esta era uma reivindicação antiga, que ainda hoje afeta milhares de pessoas em Mato Grosso. Todas elas lutam para que suas terras sejam regularizadas, para ter acesso a crédito, a subsídios do governo e isso esbarra justamente na falta da regularização fundiária. Desde o primeiro dia do meu mandato tenho trabalhado por isso”.

Outro grande avanço que contou com a participação do parlamentar foi a celebração de um convênio entre o Incra e o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), para a regularização fundiária. O trabalho será executado dentro do programa “Terra a Limpo”, que recebeu aporte de R$ 70 milhões em recursos provenientes do convênio com o Governo Federal. A perspectiva é entregar nos próximos anos mais de 6 mil títulos a assentados de Mato Grosso.

Cassação

Selma Arruda teve seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em 10 de dezembro. Validando decisão do Tribunal Regional Eleitoral, em abril do ano passado que, por unanimidade, decidiu pela perda de seu mandato por caixa 2 e abuso de poder econômico. Após decisão do TSE, a Justiça eleitoral de Mato Grosso marcou para 26 de abril a eleição suplementar. (Com informações da assessoria)