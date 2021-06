Cuiabá recebe demandas dos comerciantes

Divulgação

O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu na tarde desta terça-feira (22), visita do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso – Fecomércio-MT, José Venceslau de Souza Júnior e representantes do seguimento comercial e da construção civil. O debate foi realizado no Salão Nobre do Palácio Alencastro.

A reunião foi motivada após a edição pelo Executivo Municipal em promover alterações na Lei nº 11.346 de 28 de abril de 2021, que rege sobre a facultatividade dos feriados estaduais e municipais 2021/2022. A lei tem como objetivo proporcionar um fôlego aos comerciantes e empresários quanto aos prejuízos causados em decorrência da pandemia do coronavírus, desde o mês de março do ano passado.

Em razão do aumento dos casos registrados da doença, medidas drásticas foram tomadas, como por exemplo, o fechamento total dos estabelecimentos. “Fico satisfeito com o reconhecimento por parte do comércio por entender que o que acontece na capital é de responsabilidade do município. Diante disso, do que depender da prefeitura para colaborar com a retomada do crescimento econômico, já está decidido”, ressaltou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Após receber um ofício da Fecomércio, o documento foi encaminhado para a PGM, sendo esse o órgão responsável na execução das alterações necessárias. “O trabalho da nossa gestão está pautado na lisura e transparência das ações”, acrescentou Pinheiro.