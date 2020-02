Bolsonaro foi longe demais, escreve Antônio Britto

Sérgio Lima/Poder360

Os mais antigos lembrarão.

Diante de uma pessoa ou atitude inconveniente, era muito comum fazer a advertência: “Não abaixa o nível“. Ou emitia-se um julgamento terrível. “Trata-se de uma pessoa de baixo nível.”

(Favor registrar que falta de compostura não tinha e nem tem a ver com escolaridade ou conta bancária. O sentido era e é mais simples e direto –significa falta de educação, desrespeito a valores básicos e normas elementares de civilidade).

Na ausência de algum compêndio sobre o tema na história da Presidência da República (talvez os fatos recentes recomendem que se escreva um), tentemos puxar pela memória.

Tivemos populistas, elitistas, populares, detestados, esquerda e direita, fracassados e vitoriosos, mas quando o baixo nível ocupou o principal gabinete do país?

Jânio sofria ou, dizem, produzia caspa por razões eleitorais. Falta de compostura?

Jango era um homem do campo, simples. Comer uma costela gorda com as mãos baixaria o nível?

E Médici quando ligava o radinho para ouvir futebol? Caberia acusar Geisel por transgressão diária ao bom comportamento presidencial ao interromper a agenda após o almoço para uma curta sesta?

Figueiredo? Este gostava de um palavrão, prova de sinceridade, segundo seus admiradores da época. E, apesar de metáforas perigosas, muitas envolvendo cavalos, saiu do governo mais com fama de rude/rústico/às vezes quase grosso do que “baixo nível”.

E aí seguimos com os mais recentes. Simples e temperamental, Itamar era respeitoso, até antiquado no tratamento com as pessoas, ainda mais em público. Quando o nível baixou, correu mais por conta de uma convidada (por ele?) ao camarote presidencial na Sapucaí. A moça resolveu inovar nos trajes, suprimindo um item estratégico.

Lula? Cometia a cachacinha, as metáforas de futebol, erros de português (pequenos quando comparados com os de um ministro da Educação). Alguns atribuíam essas condutas à falta de estudo. Suficiente para condená-lo, neste campo?

Dilma garantiu um lugar especial na discussão. Em suas irritações diárias, apesar das leituras e do bom gosto musical, teria se comportado mal, com frequência, ao fulminar verbalmente quem ousasse pensar diferente. Baixo nível ou uma pessoa autoritária, pouco confortável na prática da tolerância e do diálogo?

Collor também foi caso à parte. Justiça se faça a um presidente de vanguarda. A quilométrica distância entre a aparência e o conteúdo, o discurso moralizador e a corrupção cometida, entre o pegador de gravata e as roupas globalizadas com o comportamento paroquial exigem que se reconheça: muito antes das redes sociais, da mentira via internet, ele era fake. Muito fake. Mas como se enquadraria no ranking do baixo nível?

Sarney, Fernando Henrique e Temer? Estes seguramente se recusariam a ter sua compostura avaliada se a comissão julgadora não fosse francesa… Afinal, romances, estudos sociológicos e mesóclises não podem ser ultrajados.

E então…. Bolsonaro. Sessenta anos depois, enfim alguém que parece eliminar qualquer concorrência, que atropela os demais possíveis competidores no campeonato do baixo nível com a mesma volúpia e sucesso com que o Flamengo aniquila os adversários.

E antes que alguém corra para as mídias sociais, seria bom esclarecer. Ao contrário do que os radicais de plantão pensam, qualquer brasileiro tem o direito a ser de esquerda ou de direita, conservador ou moderno em costumes, liberal ou estatizante, amar civis ou militares ou ambos. As opções ou preferências de cada um não definem sua compostura ou seu nível. Compostura (ou falta de) não passam perto de ideologia.

O que constrange, decepciona e começa a irritar no caso presente, portanto, não tem a ver com as políticas ou as ideias de Bolsonaro, mas sim com o espetáculo diário, crescente e deprimente da redução da Presidência da República a uma fonte diária de educação para o pior –a grosseria, o insulto, o preconceito.

Bolsonaro está na Presidência porque democraticamente eleito. Uns votaram nele porque prometia segurança e ordem, outros porque escolheu uma equipe econômica que poderia trazer reformas. Ou ainda porque simplesmente pretendiam evitar a volta do PT. Mas nenhum, nenhum de seus eleitores o escolheu para baixar o nível de uma instituição que não pertence a ele.

A eleição, lembre-se, outorga um mandato e confere muitos poderes. A legitimidade, porém, não vem do diploma eleitoral: tem que ser construída diariamente pela autoridade, não importam as políticas que execute, por entender e respeitar a dimensão do cargo.

Bolsonaro poderá ser bem ou mal sucedido em suas políticas, bem ou mal avaliado pelos resultados que seu governo oferecer. Faz parte. O que ele não tem o direito, principalmente sendo presidente, é desrespeitar o que o país, apesar de tudo, ainda tem de melhor.

Alguns sensatos que o acompanham poderiam criar coragem, especialmente os vindos da área militar (que tanto preza por noções como respeito) e alertar Bolsonaro. Ele está passando à História pelo mais incomum e triste dos caminhos: o presidente que sequestrou, tortura e tenta eliminar a dignidade da Presidência da República.

Os últimos dias mostram que ele foi longe demais. Ou recua ou os demais poderes da República e a consciência democrática e legalista que construímos, apesar de tudo, terão de agir e resgatar a Presidência do nível rasteiro em que está sendo colocada.

PS. Patricia Campos Melo, em qualquer tempo, ganharia o respeito pela sua qualidade profissional. Nesses momento difíceis em que o país atravessa, ganha a dimensão que não desejava mas que a faz merecedora do abraço e a gratidão de todos nós. Torna-se, involuntariamente, um símbolo da resistência que precisamos oferecer em nome da dignidade e dos valores humanos sem os quais não haverá nem instituições democráticas nem opções políticas e ideológicas respeitáveis no Brasil.