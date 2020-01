Após ser parabenizada, ministra agradece apoio de Bolsonaro ao agronegócio

Um dia depois de ser parabenizada publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), a ministra da Agricultura Tereza Cristina (DEM) usou suas redes sociais para agradecer o apoio do presidente ao agronegócio brasileiro.

“Muito obrigada por apoiar o agro, presidente Jair Messias Bolsonaro. Nosso #agro é mesmo motivo de orgulho. Somos uma potência agrícola e ambiental. E seu governo tem trabalhado para que o setor cresça ainda mais”, postou a ministra. A cumplicidade entre a ministra sul-mato-grossense e o presidente resume a satisfação do setor com os resultados alcançados no último ano, que terminou com abertura de novos mercados para exportação e valorização dos preços.

Na mensagem, ela compartilhou a mesma postagem de Bolsonaro. Em vídeo de quase 3 minutos, o presidente listou os resultados alcançados pelo Brasil no setor nos últimos 50 anos, saindo de importador para grande exportador alimentando 1,2 bilhão de pessoas no mundo.

“Duas supersafras, quase 500 milhões de toneladas de grãos, 214 milhões de cabeças de gado, 5,7 bilhões de aves, 37 milhões de suínos. O agro representa quase 1/4 do PIB e praticamente metade das exportações nacionais”, diz trecho do material postado, que também destaca o trabalho do Ministério da Agricultura para desburocratizar as exportações. Confira a íntegra da postagem: