Após recuar na Capital, Zeca do PT avalia candidatura a prefeito em Sidrolândia

Depois de anunciar seu nome na disputa pela prefeitura de Campo Grande e recuar em favor do colega de partido Pedro Kemp (PT), o ex-governador Zeca do PT avalia disputar a vaga de chefe do Executivo em Sidrolândia, município a 73 quilômetros da Capital.

“É um desafio que me agrada”, confirmou o ex-governador ao Jornal Midiamax, adiantando que avalia a transferência de seu domicílio eleitoral até abril para ser candidato a prefeito pelo PT ou por partidos do campo Progressista.

O desempenho junto ao eleitorado em anos anteriores é apontado por Zeca como um dos motivos do interesse, somado ao perfil do município formado principalmente por assentamentos e comunidades indígenas. “Sempre tive em Sidrolândia uma grande votação”, lembrou Zeca, ressaltando que como candidato a governador ‘sempre ganhou de todo mundo lá’.

“E como eu tô morando praticamente aqui em Sidrolândia no meu projeto de piscicultura, eu tô sim avaliando a possibilidade de até abril transferir meu título e avaliando a possibilidade de ser candidato a prefeito pelo PT e por Partidos do Campo Progressista de Sidrolândia”, resumiu.

De acordo com ele, motivaria a possibilidade de trabalhar em município com grande potencial econômico. “Um desafio que me agrada e eu adoro um desafio. Portanto, existe sim a possibilidade”, finalizou.

