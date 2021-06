Após deixar PC do B, Dino anuncia que se filiará ao PSB junto com Freixo

Conforme adiantado pelo Poder360, o governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta 6ª feira (18.jun.2021) que se filiará ao PSB na próxima 3ª feira (22.jun). De acordo com ele, o deputado Marcelo Freixo, que já tinha dito que entraria para o partido, também se juntará oficialmente à sigla na mesma data.

No dia anterior, Dino havia comunicado sua saída do PC do B. Era o último governador da sigla. A tendência é que Dino, ao migrar para o PSB, concorra ao Senado no ano que vem.

Flávio Dino está em seu 2º mandato à frente do governo do Maranhão. Antes, foi deputado federal de 2007 a 2011. Esteve filiado ao PC do B nos últimos 15 anos, segundo afirmou no Twitter.

MARCELO FREIXO E A ARTICULAÇÃO DA ESQUERDA

O deputado deixou o Psol na semana passada, depois de 16 anos como um dos protagonistas da sigla. Em seu perfil do Twitter, Freixo afirmou que a decisão de sair do Psol foi “longamente amadurecida e tomada após muito diálogo com dirigentes nacionais e estaduais do partido”. O deputado considera que as eleições de 2022 será um “plebiscito nacional sobre a Constituição de 1988” e que é necessário fazer alianças para combater o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A mudança faz parte das movimentações da esquerda para a eleição de 2022. O PSB se movimenta para ser ator importante nas eleições de 2020. O PT, que deve ter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato ao Planalto, tenta atrair o apoio nacional do PSB.

O PC do B, assim como o Psol, vive momento delicado. O partido é um dos que está ameaçado pelo avanço da cláusula de desempenho, que retira acesso ao fundo partidário das siglas que têm poucos votos.

As siglas pequenas pressionam para que a reforma política em discussão na Câmara tenha medidas que evitem seu sufocamento.

Um projeto apoiado pelo PC do B, por exemplo, cria as federações partidárias, que facilita a eleição de deputados para siglas pequenas. A proposta corre em regime de urgência.