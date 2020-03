Após acordo com Bolsonaro, Congresso dá trégua até nova partilha de verbas

Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/apos-acordo-com-bolsonaro-congresso-da-tregua-ate-nova-partilha-de-verbas.shtml ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos da Folha estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização da Folhapress (pesquisa@folhapress.com.br). As regras têm como objetivo proteger o investimento que a Folha faz na qualidade de seu jornalismo. Se precisa copiar trecho de texto da Folha para uso privado, por favor logue-se como assinante ou cadastrado.