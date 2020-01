Ano eleitoral deve atrapalhar ritmo de votações na Câmara, avalia deputado

Votações de projetos importantes terão que ser apressadas no primeiro semestre do ano, pois a partir de junho as eleições municipais devem diminuir o ritmo de trabalho na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

A avaliação é do deputado federal Fábio Trad (PSD). “Minha impressão é que a partir de junho, a Casa se volte para as eleições municipais”, afirmou o parlamentar, em resposta em levantamento do Jornal Midiamax sobre as pautas prioritárias para discussão pela bancada federal.

Com a mudança de foco, será preciso acelerar os trabalhos após o recesso. Para o deputado deverão ser priorizados na pauta projetos relacionados à reforma tributária e administrativa; auxílio financeiro aos estados e municípios com a Lei Mansueto; quarentena ampliada para juízes e promotores; reforma do CPP (Código de Processo Penal); e PECs (Propostas de Emenda Constitucional) pelo fim do foro privilegiado para todas as autoridades e prisão após segunda instância.

Outra proposta que o parlamentar quer ver incluída ainda na pauta do primeiro semestre é o que criminaliza o assédio obsessivo conhecido como stalking, de sua autoria. Sobre os planos legislativos, o pessedista afirmou que aguarda a votação de projetos já apresentados e irá se dedicar a eles ao invés de propor novos. As propostas em discussão contemplam as áreas da educação, saúde, legislação penal, processual penal, eleitoral e tributária.

Os oito deputados federais e três senadores sul-mato-grossenses que compõem a bancada federal de MS foram questionados sobre as perspectivas para o ano Legislativo e seus posicionamentos serão veiculados conforme forem se pronunciando.