Alexandre Frota publica foto de novo diretor da Secom durante ménage

Ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) publicou, nesta quarta-feira (5/2), no Twitter, fotos íntimas do novo diretor digital da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal, Luiz Galeazzo.

Nas imagens, Galeazzo estaria participando de um ménage à trois, ou seja, uma relação sexual que envolve três pessoas. Em uma das cenas, ele aparece nu, ao lado de duas mulheres, e beija as nádegas de uma delas.

Hipocrisia

Segundo Frota, o objetivo da publicação seria mostrar a "hipocrisia" do novo diretor e questionar o conservadorismo do presidente Jair Bolsonaro. "Vejam o conservadorismo do Bolsonaro. Esse é o Luiz Galeazzo, que será o novo secretário de mídias digitais da Secom. Convidado para trabalhar no Governo. Outro hipócrita”, escreveu o deputado na rede social.



Mais tarde, Frota apagou a postagem em que o rosto das duas mulheres era mostrado. Muitos internautas o criticaram por expor as jovens. O nome do deputado acabou se tornando um dos temas mais comentados no Twitter.

A notícia de que Galleazzo assumirá cargo na Secom foi dado pela revista Época, segundo a qual o atual diretor do Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais Digitais, Rodrigo Fayad, será transferido, dando espaço para Galeazzo.