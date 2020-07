Alcolumbre estima melhoras a Bolsonaro e pede respeito à vida

Um dia depois de o presidente da República Jair Bolsonaro anunciar que está com covid-19, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota oficial em que deseja que a saúde do presidente "esteja logo e prontamente restabelecida". Alcolumbre também repudiou o artigo publicado do jornal Folha de S.Paulo, intitulado Por que torço para que Bolsonaro morra.

"Sou judeu e carrego comigo a dor da intolerância religiosa e sempre busco me posicionar de maneira firme no combate a toda e qualquer discriminação e, principalmente, contra atitudes raivosas, cheias de ódio e desprovidas de humanidade. O respeito à vida deve vir acima de qualquer questão, seja ela política, ideológica ou de qualquer ordem", diz a nota.

O presidente do Senado lembrou ainda que por causa da pandemia do novo coronavírus o Brasil "já perdeu vidas demais, já sofremos demais e essas perdas são irreparáveis". Segundo Alcolumbre o momento deve ser de união: "precisamos mais do que nunca combater o ódio e direcionar nossos pensamentos e ações para o que temos de melhor como brasileiros que somos: a empatia e a solidariedade".

Ontem, depois do anúncio do resultado do teste de Bolsonaro, várias autoridades manifestaram desejo de melhoras ao chefe do Executivo. Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também adotaram tom conciliador e condenaram os discursos de ódio e intolerância neste momento.