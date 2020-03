AL tira R$ 30 milhões do orçamento para MT combater coronavírus

O presidente da Assembleia Legislativa Eduardo Botelho (DEM) anunciou que fará um aporte de R$ 30 milhões à Secretaria de Estado de Saúde para que sejam investidos no combate ao novo coronavírus, o Covid-19.

“Nós vamos fazer uma devolução de recurso. Temos um recurso em caixa e vamos colocar para Secretaria de Saúde ajudar no combate. Nós já temos R$ 30 milhões em caixa disponíveis para fazer essa devolução”, disse Botelho na noite de terça-feira (17).

Botelho afirmou que o montante é fruto de uma economicidade do duodécimo por parte da Assembleia. Ao todo, a Casa tem um orçamento de pouco mais de R$ 500 milhões.

“Nós temos feito uma economia na Assembleia, inclusive, para devolver para o próprio Governo em uma situação como essa. A Assembleia não tem gastado nada em excesso. Estamos gastando só o necessário e nisso tenho contado com os 24 deputados. Não posso negar isso”.

Em Mato Grosso, segundo o Ministério da Saúde, já são contabilizados 23 casos suspeitos do novo coronavírus e sete descartados. Até o momento, foram identificados por hospitais particulares dois casos da doença no Estado: um em Cuiabá e outro em Rondonopolis.

Medidas para combate na AL

O Legislativo baixou uma resolução normativa com medidas a serem adotadas pelos parlamentares e servidores da Casa, visando conter o avanço do coronavírus no Estado.

Entre as quais, a concentração das sessões plenárias às quartas-feiras, sempre às 8 horas, 14 horas e às 17 horas. Anteriormente, as sessões eram realizas as terças-feiras (no período vespertino), quartas (matutino e vespertino) e quintas (vespertino).

Pelo documento, estão liberados de comparecer às sessões e reuniões de comissões a deputada Janaina Riva (MDB), por estar grávida, e os deputados que têm mais de 60 anos de idade.

Integram essa lista - além do próprio presidente, Eduardo Botelho, que tem 60 anos -, os deputados João José (MDB), com 63, Nininho (PSD), com 61, e Dr. Gimenez (PV), que tem 67. Estão liberados ainda aqueles que possuem doenças crônicas, diabéticos ou que tiverem dependentes que compõem grupo de risco.