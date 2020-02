AL antecipará eleição da Mesa Diretora; chapa Botelho-Janaína é favorita

Os deputados estaduais decidiram antecipar a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso na noite desta terça-feira (4), com a apresentação de uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional). No calendário habitual, isso só ocorreria no princípio de setembro, mas o principal nome para a primeira-secretaria é o de Janaina Riva, que está grávida do marido Diógenes Fagundes (filho do senador Wellington Fagundes), e vai dar à luz justamente nesse período.

A solução é considerada a ideal pelo grupo que a vaticina — especialmente pelo presidente, Eduardo Botelho (DEM) —, formado por pelo menos 12 deputados, porque a solução não afetaria muito a agenda do Legislativo, posto que a posse só acontece em 1º de fevereiro de 2021, quando ela já estaria fora, portanto, do período de licença maternidade garantido por lei, em tese, a todas as mães do país.

A PEC não aponta uma data precisa para a realização da escolha. Nos bastidores, a conversa é de que isso deve ocorrer no início de julho no máximo. Com o início de sua tramitação na sessão de ontem, deve cumprir um rito específico, ir para avaliação de comissões parlamentares e cumprir pelo menos dez sessões até a votação.

A nota triste no meio da articulação é que Janaina esperava gêmeos, mas sofreu um aborto espontâneo e perdeu um dos bebês. Ela realiza tratamento e ainda não foi a sede do legislativo estadual neste ano.

O presidente Eduardo Botelho é dos maiores interessados e defensores da manutenção da dobradinha em curso na mesa diretora. Ele quer reeleger a atual gestão, bem avaliada até mesmo por colegas da oposição. Devido ao cuidado redobrado com Janaína, coube a ele cuidar da articulação junto aos seus pares.

Outro motivo para a antecipação é de que, em setembro, a campanha das eleições municipais estará a todo vapor. Nas entrelinhas, os deputados aliados da atual diretoria da Assembleia admitem que é melhor para todo mundo não fazer coincidir a decisão quanto à mesa com a guerra aberta que promete ser as eleições municipais.

Isso porque, em algumas cidades, os deputados podem apoiar candidatos adversários e esquentar o clima dentro do legislativo. Apesar de intensos debates entre governistas e opositores nas sessões, o clima entre os parlamentares ainda é bom.