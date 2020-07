Vizinhos denunciam agressão e homem é preso

Policiais militares do 1º BPM prenderam na noite deste domingo (12.07), um homem por porte ilegal de arma de fogo e uso de droga, no bairro Jardim Califórnia, na capital.

A denúncia chegou via 190 que uma mulher estaria sendo vítima de agressão. No local, um condomínio de apartamentos, os policiais falaram com a vítima que chorava muito no momento. Ele estava na companhia do homem muito alterado.

Os policiais perceberam que em cima de uma mesa tinha um cigarro de maconha ainda aceso. O suspeito alegou ser usuário.

Questionado, o homem resistiu à prisão, sendo necessário ser algemado. Na vistoria na casa, os militares encontraram um revólver calibre 38, com três munições intactas e uma deflagrada, além de R$ 4,4 mil em dinheiro.