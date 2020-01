VÍDEO: tromba d'água arrasta turistas e mata três em parque de MG

O aumento repentino do nível da água — fenômeno conhecido como cabeça d'água — provou uma tragédia em um famoso complexo de cachoeiras no sul de Minas Gerais, nesta quarta-feira (1º/1). Depois de informações desencontradas, a Defesa Civil confirmou a morte de três pessoas no Parque Ecológico do Paredão, no município de Guapé. Todas as vítimas são da mesma família.

Inicialmente, foi divulgado que o número de mortos chegava a cinco pessoas, mas a informação foi corrigida. As autoridades explicaram que o erro foi devido ao local ser de difícil acesso e sem sinal de celular. Não há mais nenhum desaparecido.

Bombeiros de cidades vizinhas foram acionados, com viaturas e helicóptero, e o coordenador estadual de Defesa Civil, tenente-coronel Flávio Godinho, se dirigiu ao local. Além dos mortos identificados, os bombeiros buscam descobrir se há desaparecidos e ainda precisam resgatar aqueles que ficaram ilhados em pedras e morros.

"Questão de cinco segundos"

Quem presenciou a cena contou que a água subiu de repente, formando uma forte correnteza (veja vídeo abaixo) que arrastou várias pessoas. Foram momentos de pânico.

"Eu estava sentada na pedra, e minhas filhas vieram me pedir para ir para a outra cachoeira, mas eu disse que não, que já estava tarde. Nesse momento, alguém gritou: 'Tromba d'água'. Foi quando eu vi aquele mundo de água descendo da cachoeira. Comecei a pegar as coisas e vi aquela confusão de gente saindo", contou a comerciante Naide Conceição Pereira.

"Em questão de cinco a 10 segundos já estava tudo tomado, você não via uma única pedra, e com muito custo a gente conseguiu sair de lá", completou.



Cabeça d'água

A cabeça d’água é o aumento repentino do nível de um rio corrente ou cheio, devido a chuvas nas cabeceiras ou em trechos mais altos de seu percurso.

O fenômeno ocorre quando uma chuva de grande intensidade projeta-se sobre uma bacia de drenagem e nela existam condições favoráveis ao rápido escoamento superficial, fazendo com que as águas se concentrem em pouco tempo nos canais fluviais.

Os declives elevados nas paredes dos vales adjacentes aos canais fluviais podem ser considerados como os principais responsáveis pelo escoamento rápido das águas.