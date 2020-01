Vídeo: três crianças morrem em incêndio a residência em Paraty

Três crianças morreram, no início da manhã de sexta-feira, em um incêndio a uma residência em Paraty, na Região da Costa Verde. Todas elas, que ainda não tiveram a identificação revelada, são irmãs.

Dara Cristina de Almeida Santos, de 25 anos, a mãe das meninas, conseguiu ser socorrida e foi levada em estado grave ao Hospital Municipal Hugo Miranda, na própria cidade. Ela não teve queimaduras, mas inalou muita fumaça. Ainda não há informações sobre seu atual estado de saúde.

O incêndio aconteceu por volta das 7h, em um imóvel de dois andares, que fica na Rua Canal 2, no Parque Mangueira, na Ilha das Cobras. O quartel do Corpo de Bombeiros do município foi acionado e esteve no local para controlar as chamas.

Moradores da região tentaram, em vão, controlar as labaredas usando água e extintores de incêndio. Eles até colocaram uma escada para fazer o resgate de alguma vítima, sem sucesso. Até o momento não há informações sobre a origem das chamas.

A Prefeitura de Paraty disse, em comunicado, que determinou que seja dado todo o suporte necessário à família e também acionou o delegado titular da delegacia do município (167ª DP), Marcelo Russo, para pedir a agilização da perícia médica para a liberação dos corpos.

"A prefeitura também vai solicitar à polícia prioridade absoluta para a apuração das causas do acidente", informou, em nota.