Vídeo: com medo de voltar pra casa, menino que comia restos relata violência e trabalho infantil

Crédito: André de Abreu

O adolescente de 14 anos que procurou ajuda do tio para denunciar maus-tratos, inclusive contando que se alimentava de restos de comida dos irmãos mais novos, contou detalhes sobre as cenas de violência que ele, a mãe e irmão viveram. As agressões e ameaças aconteceram por 13 anos, em uma fazenda no Pantanal e em Campo Grande.

"Eu não merecia isso, eu era uma criança. Tiraram minha mamadeira quando eu era criança, à força, para dar para um bezerro. Até bater na minha mãe ele bate, ele espanca. Eu não estava mais suportando essa imagem e decidi vir para minha vó. Eu tenho muito medo de voltar para casa", disse.

Em entrevista exclusiva para o TopMidiaNews, o menino contou que vivia com a mãe, o padrasto e os irmãos em uma fazenda em Aquidauana e, anos depois, veio morar na Capital.

Bastante emocionado, o adolescente contou sobre o episódio que teve que comer restos de comida deixados pela irmã. Após ter trabalhado na fazenda e com fome, o garoto retornou para casa para almoçar e, quando foi servir a comida, o padrasto o impediu de se alimentar, alegando que ele esperaria a vez dos seus irmãos.

O garoto relembra letra por letra da ameaça feita pelo homem. Na ocasião, o padrasto disse que se ele tentasse almoçar, iria apanhar e que a única refeição seria os restos deixados das crianças. "O prato estava sujo e com moscas, que eu tive que tirar".

O relato é ainda mais chocante quando o menino explica que a irmã mais nova, de 9 anos, sofre dos mesmos abusos e maus-tratos, mas às vezes pior.

Ameaças e agressões

As ameaças e agressões físicas aconteciam quase que frequentemente e, numa oportunidade, o menino teve a orelha apertada por um alicate. Ao visitar os avós, os parentes ficaram chocados com o machucado.

O adolescente, sabendo que poderia ter dores maiores, mantinha reclusas todas as imagens e cenas dos abusos, violência doméstica contra a mãe e não contava para ninguém o que passou e passava nos momentos de terror.

Mas um dia, a coragem que faltou em outras oportunidades apareceu e o menino decidiu contar toda a história para sua vó. "Criei coragem porque eu sabia que eu não estava errado de falar essas coisas, essas coisas são inaceitáveis e aí eu contei para ela, que não estava mais aguentado isso".

"Espero que isso melhore daqui para frente e eu não quero voltar a morar com eles", acrescentou.

Infância perdida

O menino perdeu toda a infância por causa do abuso e do trabalho infantil, que exercia na fazenda sob os comandos do padrasto. Segundo o depoimento emocionado, ele arrumava cerca, furava pau, tratava de gados e cavalos.

"Eu não quero que eles venham atrás de mim, nunca mais. Eu aconselho as crianças a tomarem coragem para falar com seus parentes sobre isso, eu não quero que isso aconteça em vão".

O caso

Adolescente de 14 anos contou com a ajuda do tio, de 32 anos, para denunciar maus-tratos que vinha sofrendo do padastro. O boletim foi registrado em Campo Grande, na noite desta terça-feira (9).

Conforme o boletim de ocorrência, a mãe do menino foi buscá-lo na casa do irmão e a confusão começou. O tio contou sobre as agressões e a mulher, com o padrasto, não teria gostado das queixas e desferiu tapas e arranhões. "Vou te pegar, vou te dar um corretivo", teria dito o padastro.

O tio do adolescente registrou a queixa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, que apontou os crimes de lesão corporal dolosa, maus-tratos e ameaça.