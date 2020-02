Uma pessoa morre e 11 ficam feridas em acidente com ônibus e carreta; VEJA VÍDEO

Kiko Pinheiro / SBT de Barra do Garças

Um ônibus com passageiros bateu de frente com uma carreta e uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas. Um outro carro ainda bateu na traseira da carreta. O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (28), por volta das 20h, na BR-070, em Barra do Garças.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus colidiu frontalmente com a carreta e o veiculo de passeio bateu na traseira da carreta.



O motorista do ônibus ficou preso nas ferragens e morreu no local. veio a óbito. Um vídeo mostra que alguns passageiros saíram pelas janelas do ônibus com crianças e pessoas que passavam pelo local ajudar até a equipe de resgate chegar.



A equipe da PRF esteve no local para controlar o tráfego na rodovias e acionou a Politec de Barra do Garças para investigar a causa do acidente.



As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Barra do Garças, sendo uma em estado grave. Os motoristas do carro de passeio e da carreta saíram ileso.