Três suspeitos são presos pela PM por agressão e ameaça

Em menos de 24 horas, a Polícia Militar prendeu três homens por crimes de agressão, lesão corporal e ameaça, ocorreram entre domingo (03.05) e segunda-feira (04.05), em Rondonópolis (a 216 km de Cuiabá). As prisões em flagrantes foram registradas nos bairros Ana Carla e Jardim Modelo.

No bairro Ana Carla, um homem (33 anos) foi preso por agredir a esposa, o crime foi registrado na manhã desta segunda – feira (04.05). O suspeito foi contido e preso por lesão corporal pela PM após morder as costas da vítima que acionou os policiais via 190.

No dia anterior, ainda no bairro Ana Carla, policiais militares prenderam um jovem de 23 anos, ele foi preso após agredir o pai de 63 anos. O suspeito machucou o nariz da vítima, depois de ficar violento e quebrar os móveis da residência. O suspeito foi contido e preso pela PM na residência da família.

Já no bairro Jardim Modelo, uma mulher foi agredida pelo marido (46), com socos e tapas ao chegar em casa. A polícia foi chamada via 190, os militares foram até o local e prenderam o suspeito. A vítima que sofreu lesões no braço foi encaminhada ao hospital.