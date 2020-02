Três morrem em acidente de ônibus que saiu do Maranhão com destino ao DF

Um grave acidente, envolvendo um ônibus e um carreta, acabou com três mortos e 56 feridos. O caso ocorreu no fim da tarde de sábado (1º/2), no quilômetro 6 da BR-153, no município goiano de Porangatu, distante em cerca de 389 km de Brasília.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), o coletivo saiu de São Luís (MA) com destino a capital federal. Durante o trajeto, o motorista invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta. Com o impacto da colisão, ambos os veículos saíram parcialmente da rodovia.



Entre os mortos está uma passageira do ônibus e dois homens que viajavam da carreta — não há informações se algum deles era o motorista do caminhão. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Goiás socorreram as demais vítimas para unidades de saúde de Porangatu. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos;



O motorista do ônibus teve ferimentos leves e, após receber atendimento médico, foi encaminhado à Central de Flagrantes do município goiano, onde foi detido.