Três detentos fogem da Papuda através de um buraco na cela

A Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe) informou na manhã desta terça-feira (28/1) a fuga de três detentos do Complexo Penitenciário da Papuda, na noite de segunda-feira (27/1), por meio de um buraco na parede. A cela está localizada no bloco 1 da ala A. O caso foi registrado na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Equipes da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (DPOE), juntamente com as polícias Civil e Militar, fazem buscas nas redondezas da Papuda para captura dos fugitivos. Informações dos foragidos podem ser passadas pelos telefones (61) 3234 4468, 197 e 190.

Os foragidos são: Roberto Barbosa dos Santos, Carlos Augusto Mota de Oliveira e André Candido Aparecido da Silva.

Em fevereiro de 2016, dez presos fugiram de uma ala de segurança máxima da Papuda. Eles conseguiram escapar durante uma chamada nominal feita pelos agentes.

À época, o problema gerou crise no governo Rollemberg e culminou na demissão da cúpula da secretaria de Justiça, à época responsável pela instituição.

Cinco dias depois, houve uma nova tentativa de fuga no presídio. A movimentação, no entanto, foi detectada pela inteligência e agentes revistaram detentos e impediram que os presos escapassem.