Traficante é preso com quase 25 quilos de drogas em Macapá

O delegado Sidney Leite, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) comandou a prisão de um homem que foi flagrado com 24,5 quilos de skunk [maconha processada em laboratório] e que era alvo de uma investigação que mira uma quadrilha interestadual de traficantes de drogas com base no Amapá.

Segundo o delegado, a droga chegou ao estado via fluvial. “Já tínhamos a informação da chegada desse carregamento de drogas. Assim que houve a confirmação da entrada, prendemos o investigado em um terreno às margens do rio Matapí, onde fica a casa do sogro dele e onde o traficante estava homiziado por estar com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio”, revelou Sidney Leite.



Após a prisão, o traficante – que não teve a identidade revelada – levou os policiais até uma residência no bairro São Lázaro, zona norte de Macapá. “A droga estava embaixo da cama. O que chama atenção é o processo de embalagem. Eles utilizam, inclusive, entre as várias camadas de sacolas e papel filme, um embalagem com óleo. O objetivo é impedir que os cães farejem a droga em caso de uma busca dentro da embarcação, o que acaba dificultando o trabalho. Mas, como trabalhamos com inteligência, isso não é capaz de comprometer nossa investigação. Agora, estamos atrás dos ‘peixes grandes’, e eles vão cair, podem apostar”, afirmou.

O homem preso foi encaminhado para a sede da DTE, no Centro Integrado em Operações de Segurança Pública (Ciosp) Pacoval. Agora, além do homicídio pelo qual era procurado, vai responder por tráfico de drogas.