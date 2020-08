Traficante é preso com drogas e motocicletas

REDAÇÃO

Intensificando o combate ao tráfico de drogas, mais um homem foi preso pela Polícia Civil, no final da tarde de quarta-feira (12.08), no bairro Ponte Nova, em Várzea Grande, durante ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

O trabalho foi realizado para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, decretado pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, após investigação para desarticular pontos de venda de drogas na região.

O suspeito de 28 anos foi preso em flagrante após ser surpreendido com várias porções de entorpecentes. Na residência alvo da ordem judicial também foram apreendidos mais de R$ 570 em dinheiro e duas motocicletas XRE 300.

Durante as buscas no endereço, os policiais encontraram em um quarto nos fundos da casa, duas pedras de pasta base de cocaína e um frasco de suplemento alimentar contendo diversas cápsulas da mesma substância, além do dinheiro e os dois veículos.

Todo material ilícito foi apreendido e o suspeito encaminhado para DRE, onde ao ser interrogado, informou que integra uma facção criminosa. O conduzido foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posteriormente colocado à disposição da Justiça.