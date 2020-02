Traficante ameaça dar tapa na cara de delegado e vai preso

Albecyr Pedro/ Hoje Mais

Um homem, de 35 anos, foi preso por tráfico de drogas, desacato e calúnia. Ele ameaçou dar um tapa na cara de um delegado durante operação contra o tráfico em Três Lagoas. O caso ocorreu nesta quinta-feira (20).

Segundo o site Hoje Mais, a 3ª Delegacia de Polícia Civil recebeu denúncia anônima de que um morador do Residencial Novo Oeste teria adquirido 1 kg de crack de outro suspeito.

Diante das informações, o delegado Fernando Casati e equipe foram ao endereço. No local, os policiais encontraram o portão da frente aberto e ao baterem palmas foram recebidos por um morador que franqueou o acesso ao interior do apartamento.

O suspeito foi chamado pelos policiais, porém, ao ser indagado sobre as denúncias ficou descontrolado, e pediu que deixassem o imóvel, já que não tinham ordem de busca. O delegado foi ao fórum da cidade e retornou com o documento.

Durante o cumprimento do mandado de busca foram localizados a droga, dinheiro e petrechos usuais de tráfico.

O suspeito ficou descontrolado e acusou os policiais de furto de dinheiro e ameaçou bater no delegado.

“Seu delegado desgraçado, vagabundo, tinha R$ 3 mil no guarda roupa. Você sumiu com o dinheiro. Deve estar precisando. Vai fazer festa para os filhos com o dinheiro? Passa aqui do meu lado que vou dar um tapa na sua cara”, disse o traficante.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a unidade policial.